Napoli, è fatta per Billy Gilmour: le cifre del trasferimento del centrocampista voluto da Conte

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del mercato della squadra azzurra. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Neres, la dirigenza partenopea è pronta ad annunciare un nuovo acquisto, il centrocampista Billy Gilmour, il quale è in trattativa con la SSC Napoli ormai da diverse settimane.

“È in dirittura d’arrivo la trattativa per il centrocampista BillyGilmour (23 anni) del Brighton. Il mediano scozzese ha già un’intesa con il Napoli: contratto quinquennale (quattro anni più uno di opzione unilaterale appannaggio del club di De Laurentiis) a circa due milioni a stagione”.

“Copia-incolla anche l’accordo con il club inglese disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo dietro il pagamento di 12 milioni che diventerebbero 13 in caso di qualificazione in Champions del Napoli e lieviterebbero a 15 in caso di scudetto. Prima della fumata bianca il Brighton preferirebbe però coprirsi in quel ruolo e sta aspettando l’ok di O’ Riley del Celtics. Ma il Napoli ha fretta e proverà a stringere i tempi”.

E’ FATTA PER BILLY GILMOUR ALLA SSC NAPOLI: CONFERMA ARRIVANO ANCHE DALL’ESPERTO DI MERCATO FABRIZIO ROMANO

“Il Napoli è vicino a concludere l’affare per Billy Gilmour, ora che è tutto pronto sia per la società che per il giocatore. Nel frattempo, il Brighton sta portando avanti le trattative per Matt O’Riley, in quanto potrebbe presto finalizzare l’accordo con il Celtic. Gilmour, in attesa del via libera definitivo”.