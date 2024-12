Napoli, è fatta per Danilo. Ciro Venerato: “Accordo raggiunto, già ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione”

Il mercato invernale del Napoli si accende con l’obiettivo di rinforzare la difesa, resa vulnerabile dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per assicurare un nuovo innesto a disposizione di Antonio Conte, e la pista più calda porta al nome di Danilo, attualmente ai margini della Juventus.

Il difensore brasiliano classe 1991 è in trattativa con il club bianconero per ottenere la rescissione del contratto, aprendo così la strada a un trasferimento a parametro zero. La trattativa sembra ben avviata, e il club azzurro punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni per offrire a Conte una soluzione immediata alle lacune nel reparto arretrato.

DANILO ALLA SSC NAPOLI, ACCORDO RAGGIUNTO: L’ANNUNCIO DI CIRO VENERATO

Intanto, conferme arrivano anche dall’esperto di mercato Ciro Venerato, il quale, ha rivelato di un accordo con il calciatore: “Da luglio 2025 Danilo sarà un giocatore del Napoli. Accordo fatto tra l’entourage del brasiliano e la dirigenza campana, superata la concorrenza araba e del Milan”.

“Ora spetta alla Juventus anticipare o meno la cessione del difensore, separato in casa e neppure convocato per la Supercoppa italiana. Il Napoli, però, non intende versare indennizzo per un giocatore già ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione. Spetta all’entourage di Danilo provare ad anticipare il suo arrivo in riva al Golfo”.