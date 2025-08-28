giovedì, Agosto 28, 2025
Napoli, è fatta per Elmas: arriva l’here we go di Fabrizio Romano

Moreno Zannone
Moreno Zannone
0
Elif Elmas con la maglia del Napoli nel 2021, fonte: Wikipedia

Eljif Elmas torna al Napoli. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha annunciato su X l’imminente ritorno del centrocampista macedone. Dopo settimane di trattative, è stato raggiunto l’accordo con il Lipsia per un prestito che prevede una clausola di riscatto.

Il sì del giocatore non è mai stato in dubbio. Elmas aveva manifestato la propria volontà di rientrare a Napoli già da tempo, respingendo diverse offerte pur di vestire di nuovo l’azzurro. La sua determinazione ha rappresentato un elemento chiave per la buona riuscita dell’operazione.

Un legame speciale con la città. Il centrocampista non ha mai nascosto il forte attaccamento a Napoli e alla sua tifoseria, un sentimento che ha reso più semplice la trattativa. La sua scelta è stata dettata tanto dal cuore quanto dall’ambizione sportiva.

Ora manca solo l’annuncio ufficiale. Con l’intesa ormai definitiva tra le società e il via libera del giocatore, l’attesa è per la comunicazione del club partenopeo, che sancirà ufficialmente il ritorno di Elmas sotto il Vesuvio. Il calciatore dovrebbe trasferirsi in azzurro in prestito oneroso per 2 milioni di euro e riscatto di 16 milioni di euro.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
