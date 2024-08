Napoli, è fatta per Gilmour: è il settimo colpo della campagna estiva condotta da Antonio Conte. Kayode affare last-minute?

La SSC Napoli ha perfezionato il settimo colpo della campagna estiva di calciomercato. Dopo aver chiuso per Rafa Marin, Spinazzola, Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay, il club azzurro ha definito anche l’acquisto di Gilmour, il quale sarà ufficializzato poco prima della chiusura del calciomercato (a mezzanotte).

A confermarlo anche SKY, il quale riporta che “Gilmour è pronto a sottoporsi a visite mediche in Inghilterra per completare il suo trasferimento da 14 milioni di euro dal Brighton al Napoli”.

NAPOLI, GILMOUR SARA’ L’ULTIMO ACQUISTO DELLA CAMPAGNA ESTIVA DEL CLUB AZZURRO? L’ULTIMO TASSELLO DA COMPLETARE SAREBBE UN TERZINO DESTRO, L’OCCASIONE POTREBBE ARRIVARE DALLA FIORENTINA?

Michael Kayode potrebbe rappresentare l’occasione di fine mercato per la SSC Napoli. Il calciatore non rappresenterebbe una scommessa per via delle sue grandi qualità. Non a caso, la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro. Un affare che potrebbe potenziare ulteriormente la squadra di Antonio Conte.