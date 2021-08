Napoli, è fatta per il prestito di Folorunsho al Pordenone: i dettagli

In casa Napoli è stata messa a segno un’altra operazione in uscita. Come ripetuto più volte infatti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta concentrando a piazzare altrove gli esuberi, così da liberare posti nell’organico azzurro e da racimolare qualche milione per eventuali acquisti.

Come riportato dall’edizione di Sky Sport, è ormai praticamente tutto fatto per il passaggio di Michael Folorunsho al Pordenone. Il giovane centrocampista del Napoli, dopo aver fatto la preparazione estiva in quel di Dimaro sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, è pronto per iniziare una nuova avventura.

L’anno scorso il classe ’98 ha militato in Serie B tra le fila della Reggina. La prossima stagione dunque tornerà nella medesima categoria, questa volta però con la maglia del Pordenone. La formula dell’operazione è un prestito secco. Il Napoli infatti continua a credere nelle potenzialità del calciatore e non vuole privarsene a titolo definitivo.

La cessione di Folorunsho accentua ancora di più la necessità del Napoli di acquistare un centrocampista centrale. L’addio di Bakayoko prima e l’infortunio di Demme poi hanno impoverito un reparto che già l’anno scorso probabilmente aveva bisogno di qualche ritocco.

Sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo appare evidente che il Napoli dovrà sfruttare il calciomercato per accaparrarsi le prestazioni sportive di un mediano da piazzare davanti alla difesa. Molto difficile al momento però provare a fare nomi riguardo all’eventuale acquisto.