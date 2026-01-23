Napoli, è fatta per il primo acquisto di gennaio: già in campo contro la Juve, il contratto

Il Napoli ha definito l’acquisto di Giovane dal Verona, chiudendo una trattativa portata avanti con decisione negli ultimi giorni. L’accordo tra i club è totale e domani il calciatore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto fino al 2030, che gli garantirà un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione.

Un’operazione che conferma la volontà del club azzurro di intervenire subito per rinforzare la rosa. Giovane arriva a Napoli con l’obiettivo di dare immediatamente una mano alla squadra, soprattutto per rimediare agli infortunati che hanno ridotto le rotazioni a disposizione dell’allenatore.

Lo staff tecnico lo considera già pronto dal punto di vista fisico e mentale, motivo per cui il suo inserimento sarà rapido, pur seguendo un percorso graduale. Il nuovo acquisto sarà infatti già presente contro la Juventus, una sfida di altissimo livello in cui partirà inizialmente dalla panchina.

Nonostante ciò, è già previsto il suo esordio in maglia azzurra, segnale della fiducia che il Napoli ripone nelle sue qualità. L’arrivo di Giovane rappresenta una soluzione immediata ma anche un investimento per il futuro, in linea con la strategia del club di costruire una squadra competitiva nel presente e negli anni a venire.