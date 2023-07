Napoli, è fatta per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: le cifre del nuovo contratto

È fatta per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con la SSC Napoli. Il capitano azzurro si lega a vita con la squadra azzurra ed è ormai arrivata la stretta di mano con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale gli ha riconosciuto i meriti dello Scudetto vinto lo scorso anno ed ha deciso di premiarlo con uno stipendio anche maggiore rispetto a quanto prospettato nei giorni precedenti.

Per il capitano un contratto importante fino al 2028 in cui guadagnerà un ingaggio netto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.5 milioni di euro a stagione. Nel contratto, inoltre, saranno presenti bonus importanti per la vincita dello Scudetto, la qualificazione in Champions League e il raggiungimento di determinati traguardi nelle competizioni UEFA. Giovanni Di Lorenzo rappresenta l’ennesimo capolavoro firmato Aurelio De Laurentiis. Arrivato a Napoli da sconosciuto, è riuscito subito a conquistare i tifosi e vincere uno Scudetto storico.