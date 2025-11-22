Napoli, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: diventerà uno dei calciatori più pagati con contratto fino al 2029

Il Napoli è pronto ad annunciare uno dei rinnovi più attesi: Amir Rrahmani ha raggiunto l’accordo definitivo con il club per prolungare il proprio contratto. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, ma dalle parti di Castel Volturno filtra totale serenità: tutto è stato definito nei dettagli.

Il difensore kosovaro, punto fermo della retroguardia azzurra da diverse stagioni, diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa. Il nuovo accordo prevede infatti un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Il contratto avrà scadenza giugno 2029, un segnale forte e chiaro della volontà del Napoli di ripartire dalle sue certezze e consolidare il proprio assetto difensivo. Rrahmani, nonostante qualche recente acciacco, resta uno dei leader silenziosi del gruppo e una colonna per allenatori e compagni.

Il rinnovo, ormai fatto, rappresenta dunque una mossa strategica: continuità tecnica, valore in campo e personalità nello spogliatoio. Una scelta che conferma come il Napoli voglia ripartire dalle sue fondamenta per costruire le prossime stagioni.