Napoli, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: sarà uno dei calciatori più pagati della squadra

Arrivano segnali positivi sul futuro di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, pur non essendo ancora al top della forma, ha ritrovato stabilmente il suo posto tra i titolari e continua a rappresentare un punto fermo per la retroguardia azzurra.

Il suo contratto attuale con il Napoli è valido fino al 2027, con un’opzione per prolungare di un ulteriore anno. Nel frattempo, la società ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per definire i dettagli del nuovo accordo.

La fumata bianca è attesa nei prossimi giorni: Rrahmani dovrebbe firmare un rinnovo fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio che potrà arrivare a toccare i 4 milioni netti.

Il Corriere del Mezzogiorno, infatti riporta: “Buone notizie anche per il rinnovo di Amir Rrahmani. II difensore kosovaro, seppure non ancora al top, si è ripreso il suo posto tra i titolari. Ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione per aggiungere un altro anno, nei prossimi giorni Rrahmani dovrebbe mettere la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029 e lo porterà a guadagnare fino a 4 milioni netti”.