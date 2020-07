Napoli, è fatta per il terzo acquisto della stagione 2020/21?

Mai la SSC Napoli aveva osato così tanto per acquistare un nuovo calciatore e mai Aurelio De Laurentiis era stato così disponibile ad accontentare un suo allenatore per migliorare la squadra. In casa azzurra qualcosa sembra essere cambiato con l’arrivo di Gennaro Gattuso, il quale ha subito vinto un trofeo.

Secondo le ultime indiscrezioni, è praticamente fatta per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen, con il calciatore che, nonostante le varie voci che si sussegono, sosterrà le visite mediche durante la prossima settimana, per poi recarsi presso gli uffici di Aurelio De Laurentiis per firmare il contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli avrebbe avvisato Rino Gattuso del nuovo acquisto, un colpo importante per la prossima stagione.

Osimhen sarebbe il terzo acquisto per l’anno prossimo. Non bisogna dimenticare, infatti, che durante il mercato di gennaio Aurelio De Laurentiis ha già definito altre due trattative, quella per Rrhamani e Petagna.

Prima di esultare per il grande colpo, però, i napoletani attendono innanzitutto l’ufficialità e poi di vederlo giocare in campo. I tifosi, infatti, non dimenticano quanto accaduto lo scorso anno con Hirving Lozano, acquistato per 42 milioni di euro e poi diventato un oggetto misterioso che sta iniziando a carburare dopo 12 mesi.