Napoli, è fatta per Kim al Bayern Monaco: il difensore va via dopo un solo anno. Twm: “Già trovato il sostituto”

Manca solo l’ufficialità ma Kim andrà via da Napoli. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento del difensore coreano al Bayern Monaco, il quale verserà la clausola rescissoria alla SSC Napoli: “L’accordo tra il Bayern e Kim Min-jae è agli sgoccioli, dettagli da definire sul contratto quinquennale. È pronto ad accettare, ma non ha ancora firmato”. A nulla, quindi, sono servite le chiamate di De Laurentiis al difensore, il quale non ha mai risposto a possibili rinnovi con eliminazione della clausola rescissoria.

“La clausola rescissoria entrerà in vigore il 1 luglio – a meno che altri club non inviino una nuova proposta di stipendio più alta la prossima settimana, Kim passerà al Bayern“. Dopo un solo anno, quindi, il difensore asiatico andrà via da Napoli. Per il club partenopeo si tratta ovviamente di una grossa perdita dal momento che Kim rappresentava uno dei punti di riferimento della difesa.

Settimana prossima dovrebbe quindi arrivare già l’ufficialità del trasferimento, con il Napoli che sarebbe pronto a cautelarsi con un altro difensore, Rayyan Baniya, difensore classe ’99 del Fatih Karagümrük. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, infatti, il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’acquisto il prima possibile: “La sua intenzione però è quella di rientrare in Italia e il Napoli nelle ultime ore ha dato un’accelerata importante alla trattativa, forse decisiva“.