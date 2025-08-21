Napoli, è fatta per l’8° colpo estivo: annuncio Ciro Venerato, affare da oltre 30 milioni di € complessivi

Il Napoli chiude un nuovo colpo di mercato: l’arrivo di Juanlu Sánchez dal Siviglia è ormai considerato praticamente fatto. L’operazione, secondo quando rivelato dall’esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, è definita al 99% e riguarda uno dei profili più seguiti dalla dirigenza azzurra in queste settimane.

La trattativa prevede una cifra fissa di 18 milioni di euro, senza alcuna percentuale sulla futura rivendita a favore del club andaluso. Restano solo da definire i bonus, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro, portando così il costo complessivo dell’operazione a circa 20 milioni. Tra costo del cartellino, 18 milioni di euro + 2 di bonus, ed ingaggio da 2.3-2.5 milioni di euro a salire per cinque anni (oltre 12 milioni fino al 2030), la SSC Napoli chiude un acquisto da oltre 30-33 milioni di euro complessivi.

Il club partenopeo avrebbe chiesto al Siviglia di attendere qualche giorno prima di mettere tutto nero su bianco, in modo da concentrare parte delle risorse anche sul reparto offensivo. Nonostante questo rinvio, l’affare è considerato imminente e la chiusura appare ormai solo una questione di tempo.

Secondo i dettagli dell’accordo, Juanlu firmerà un contratto quinquennale con il Napoli, entrando così a far parte del nuovo progetto tecnico di Antonio Conte. Un rinforzo di assoluto livello per la fascia destra, destinato a garantire qualità e prospettiva alla rosa azzurra.