Napoli, è fatta per la cessione di Gaetano: il club incasserà 6 milioni di euro a giugno 2025

La SSC Napoli è pronta a cedere Gianluca Gaetano al Cagliari. A rivelare la notizia di mercato è SKY, annunciando lo sblocco della trattativa nelle ultime ore: “Prosegue spedita la trattativa per riportare Gianluca Gaetano al Cagliari. Le parti sono sempre più vicine sulla base di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.

“L’obbligo sarebbe garantito. Il centrocampista classe 2000 è rientrato a Napoli proprio da Cagliari, dopo la fine della sua esperienza in prestito in rossoblù, e il club sardo sta continuando a insistere per provare a riportarlo in Sardegna. L’operazione è sempre più vicina alla chiusura”.

GIANLUCA GAETANO AL CAGLIARI, PRESTITO ANNUALE ED OBBLIGO DI RISCATTO FISSATO TRA I 6 E I 7 MILIONI DI EURO. POSSIBILE UNA PERCENTUALE SULLA RIVENDITA FUTURA DEL CALCIATORE: E’ STATA QUESTA LA SOLUZIONE PER SGLOCCARE LA TRATTATIVA

Gianluca Gaetano si trasferirà al Cagliari per circa 6 milioni di euro. L’operazione è vicina alla conclusione dopo che i due club hanno trovato la formula della percentuale sulla rivendita futura del calciatore.

Inizialmente, infatti, il Napoli chiedeva una somma superiore ai 10 milioni di euro. La trattativa procede spedita e ormai può considerarsi anche conclusa. Il sostituto di Gaetano potrebbe arrivare nelle prossime ore dall’Inghilterra.