Napoli, è fatta per la cessione di Malcuit alla Fiorentina: domani visite mediche e firma

Il calciomercato in casa Napoli si sviluppa principalmente sulle uscite. Aurelio De Laurentiis è infatti impegnato a cedere diversi esuberi dopo aver concluso la trattativa per la cessione di Arek Milik.

Nelle prossime ore, infatti, diranno addio anche Fernando Llorente e Kevin Malcuit, con quest’ultimo che domani sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra.

L’esterno azzurro indosserà fino a fine stagione la maglia della Fiorentina, squadra che è pronta a puntare su di lui.

Reduce da una terribile infortunio, con Rino Gattuso il giocatore non è riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia partenopea e sfrutterà l’occasione per rilanciarsi. Come le visite mediche, anche la firma è prevista per la giornata di domani.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un prestito fino a fine stagione con vari bonus a favore della SSC Napoli.