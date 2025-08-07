Napoli, è fatta per l’acquisto di Miguel Gutierrez: l’annuncio della Gazzetta e di Fabrizio Romano

Il Napoli mette a segno un altro importante colpo di calciomercato. Dopo settimane di trattative e attese, è arrivato l’ok definitivo del Real Madrid per il trasferimento di Miguel Gutierrez. Il club spagnolo ha deciso di non esercitare il diritto di recompra sul calciatore, aprendo così la strada al suo approdo in azzurro dal Girona. Il terzino sinistro classe 2001, reduce da una stagione convincente, è stato individuato come rinforzo ideale per la fascia mancina. Il Napoli verserà al Girona una cifra complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in 18 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus.

Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale, con scadenza fissata al 2030. L’ingaggio sarà di circa 2,3 milioni di euro a stagione, confermando la piena fiducia della società partenopea nelle qualità del calciatore. A rivelare la conclusione della trattativa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, anche in occasione della sfida amichevole tra Napoli e Girona. Un momento simbolico che potrebbe rappresentare il suggello di un’operazione strategica per il futuro della squadra. Con l’arrivo di Gutierrez, il club azzurro rafforza ulteriormente la rosa a disposizione, puntando su un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire qualità, corsa e affidabilità in una zona del campo cruciale per gli equilibri tattici della squadra.

GUTIERREZ ALLA SSC NAPOLI, ARRIVA ANCHE L’ANNUNCIO DI FABRIZIO ROMANO: IL CLUB PARTENOPEO METTE A SEGNO UN ALTRO ACQUISTO

“C’è l’accordo di massima con Gutierrez e l’here we go sta arrivando. Sta scapitando per andare al Napoli, aspetta una chiamata dal suo agente per le visite mediche e le firme. Ha detto sì in maniera totale, forte, con contratto di 5 anni fino al 2030. L’accordo è sulla base di 18 milioni più bonus tra le società“.