Napoli, è fatta per l’addio di Allan: le cifre dell’operazione

In casa Napoli il pensiero è sul calciomercato. La società azzurra ha intenzione di regalare a mister Rino Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza e per questo, fino a questo momento, sono stati investiti milioni e milioni di euro tra il mercato di gennaio e quello che inizierà a breve.

Prima di procedere ad ulteriori acquisti, è però necessario vendere. Il Napoli, infatti, non può permettersi di spendere cifre astronomiche senza vendere alcuni dei giocatori chiavi a prezzi importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, è praticamente fatta per il passaggio di Allan all’Everton di Carlo Ancelotti. Attualmente il giocatore è in ritiro con il Napoli, tuttavia, per evitare possibili infortuni, si sta allenando a ritmo blando.

Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale del suo trasferimento in Premier League. Al Napoli arriveranno circa 30 milioni di euro. Rispetto a un anno fa, la sua valutazione è quasi dimezzata.

L’annuncio, è quindi imminente. Motivo per il quale il calciatore ha già iniziato il suo trasloco nella casa di Napoli per approdare nel distretto cittadino di Walton dove è già alla ricerca di una nuova abitazione. Dopo cinque anni con la maglia azzurra, quindi, Allan andrà via.