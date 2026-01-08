Napoli, è fatta per l’addio di Ambrosino: il prestito può diventare obbligo di riscatto ad una condizione

L’avventura di Giuseppe Ambrosino con la maglia del Napoli è arrivata ai titoli di coda, almeno per il momento. L’attaccante classe 2003 lascerà gli azzurri per trasferirsi al Venezia in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A da parte del club lagunare, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità.

Il calciatore sta lasciando Napoli per iniziare il viaggio verso la sua nuova destinazione, dove sosterrà le visite mediche e firmerà i documenti necessari. Tutto è stato definito nei dettagli tra le parti, con l’accordo che prevede un percorso di crescita in una piazza ambiziosa, pronta a puntare forte sulla risalita immediata.

L’ufficialità è attesa per lunedì, quando arriveranno i comunicati dei due club. Per Ambrosino si tratta di un’opportunità importante per trovare continuità e minutaggio, elementi fondamentali per completare il suo processo di maturazione dopo le esperienze maturate lontano dal Maradona.

Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare il percorso dei propri giovani, scegliendo soluzioni che possano valorizzarli al meglio. In caso di promozione del Venezia, l’addio diventerebbe definitivo, chiudendo così il capitolo azzurro per Ambrosino e aprendo ufficialmente una nuova fase della sua carriera in laguna.