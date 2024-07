Napoli, è fatta per l’addio di Lindstrom: non prenderà parte al ritiro a Castel di Sangro

La SSC Napoli si muove sul mercato in uscita. A rivelare le notizie di mercato è il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, il quale svela che ci sono “tanti movimenti, soprattutto in uscita, in casa Napoli. Il club azzurro ha infatti chiuso per il trasferimento di Lindstrom all’Everton, mentre è prossimo alla chiusura quello di Ostigard al Rennes“.

“L’avventura di Lindstrom al Napoli è pronta a terminare dopo appena una stagione. Tutto fatto, infatti, per il trasferimento del giocatore all’Everton. Nelle prossime ore è in programma il viaggio per le visite mediche. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a ventidue”.

L’attaccante azzurro, quindi, lascerà gli azzurri dopo un solo anno. Pagato 25 milioni di euro per sostituire Hirving Lozano, l’attaccante non è riuscito mai ad incidere e, in una sola stagione, è stato rimandato da Garcia, Mazzarri e Calzona. Ora, probabilmente, anche Antonio Conte ha preferito intervenire sul mercato e sostituirlo.