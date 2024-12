Napoli, è fatta per Luis Hasa. Fabrizio Romano: “Affare da 500 mila euro”

“Il Napoli sta chiudendo per Luis Hasa, centrocampista del Lecce. Ci viene confermata dall’entourage del calciatore che trova poco spazio al Lecce. Manna l’ha voluto fortemente perchè lo ebbe nella Next Gen. Il passaggio verrà formalizzato a breve ed annunciato il 2 gennaio”, ha dichiarato Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il club partenopeo, quindi, ha deciso di acquistare proprio il centrocampista del Lecce il quale sarà il primo colpo del mercato di gennaio. Si tratta di un acquisto orchestrato da Manna il quale conosce bene il calciatore.

LUIS HASA PRIMO ACQUISTO DELLA SSC NAPOLI PER IL MERCATO DI GENNAIO: IL CLUB PARTENOPEO VERSERA’ CIRCA 500 MILA EURO NELLE CASSE DEL LECCE PER ACQUISTARE IL CENTROCAMPISTA

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha annunciato: “Il Napoli ingaggerà Luis Hasa dal Lecce per 500.000 € in un accordo che non includerà Rafa Marín. Il Como sta spingendo per ingaggiare Rafa Marín in prestito dal Napoli, Cesc Fabregas è desideroso di portare il difensore al club. Il Real Madrid ha ancora delle clausole di riacquisto per Rafa Marín”.