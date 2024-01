Napoli, è fatta per Mazzocchi: domani visite mediche e firma del contratto

Dopo aver perfezionato la trattativa per Lazar Samardzic, la SSC Napoli chiude un altro colpo importante per il mercato di gennaio: Pasquale Mazzocchi. Come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, calciatore sosterrà nella giornata di domani le visite mediche con la SSC Napoli, diventando quindi il primo acquisto ufficiale del 2024.

“Pasquale Mazzocchi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Trovato l’accordo tra il club azzurro e la Salernitana per circa 3 milioni. Il terzino sta lasciando ora Salerno per raggiungere il capoluogo campano, dove nella giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, sosterrà le visite mediche di rito. Nei giorni scorsi, il Napoli aveva presentato un’offerta da 2,5 milioni di euro più bonus, con il club granata che aveva ribadito la valutazione di 4 milioni di euro”.

PASQUALE MAZZOCCHI È IL PRIMO ACQUISTO DEL NAPOLI, ARRIVA PER 3 MILIONI DI EURO

Mazzocchi arriva quindi a Napoli per 3 milioni di euro e prenderà il posto di Alessandro Zanoli, il quale nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Genoa. Le trattative con la Salernitana erano in corso da giorno e nella giornata di oggi è stata trovata l’intesa definitiva.

“Adesso le parti hanno trovato l’intesa definitiva, con l’ok del dg Walter Sabatini. In precedenza, l’entourage di Mazzocchi aveva comunicato alla Salernitana la volontà di andare a Napoli, forti anche dell’accordo già ottenuto con la società azzurra per tre anni e mezzo di contratto”.

“In questa stagione, Mazzocchi ha collezionato 19 presenze complessive e in carriera vanta anche una presenza in Nazionale”, conclude Gianluca Di Marzio.

IL RITORNO DI MAZZOCCHI NELLA SUA CITTÀ DOPO UN LUNGO VIAGGIO FINO A VERONA

Il terzino classe 1995 torna a Napoli, la sua città, dopo anni passati lontani dalla sua terra. La sua vita calcistica è infatti iniziata nelle giovanili del Verona, per poi passare in altre città del Nord Italia: Rimini, Parma, Perugia e Venezia. Solo nel 2022 il ritorno in Campania, ma lontano dalla sua Napoli: a Salerno.

Ora Aurelio De Laurentiis gli da l’opportunità della vita e portarlo a Napoli. Il calciatore è in viaggio verso la città azzurra e sosterrà le visite mediche con il club.