Napoli, è fatta per Miguel Gutierrez: contratti tra club firmati, l’annuncio di Matteo Moretto

Il Napoli ha messo a segno un nuovo colpo di mercato. Come riportato dall’esperto Matteo Moretto, il club azzurro e il Girona hanno completato tutte le procedure burocratiche per il trasferimento di Miguel Gutierrez. Le due società hanno infatti firmato tutti i contratti necessari, sancendo di fatto la conclusione positiva della trattativa.

Il terzino sinistro spagnolo, protagonista di un’ottima stagione nella Liga, era da tempo nel mirino della dirigenza partenopea che ha deciso di accelerare nelle ultime ore per assicurarsene le prestazioni. L’operazione è stata definita sulla base di un’intesa totale tra le parti, con la sola ufficialità ormai attesa a breve.

Questo innesto rappresenta un rinforzo di qualità per la rosa di Antonio Conte, che potrà così contare su un giocatore giovane ma già esperto, capace di garantire solidità difensiva e spinta offensiva. L’arrivo di Gutierrez si inserisce in una campagna acquisti mirata a ringiovanire e rinforzare l’organico, portando freschezza e nuove soluzioni tattiche sulle corsie esterne.

Con l’accordo ormai definito, i tifosi del Napoli possono prepararsi ad accogliere un calciatore che promette di essere uno dei protagonisti della prossima stagione. Affare concluso su 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Al calciatore un ingaggio di 2-2.3 milioni di euro a stagione per cinque anni con opzione (a favore del Napoli) sul sesto anno.