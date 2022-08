Napoli, è fatta per Navas: situazione ‘disperata’ per Alex Meret

Il calciomercato del Napoli, molto probabilmente, si chiuderà con un altro grande acquisto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe annunciare l’arrivo di Keylor Navas già nei prossimi giorni, entro il week-end come rivelato da Sky Sport.

L’edizione odierna di Repubblica, inoltre, rivela che sono state già prenotate le visite mediche per il portiere, così come accaduto con altri due calciatori partenopei, Simeone e Raspadori.

Entro 48 ore, quindi, il portiere dovrebbe arrivare in Italia per sostenere le classiche visite mediche e diventare ufficialmente il nuovo primo portiere della SSC Napoli.

Un acquisto che sicuramente non farà piacere ad Alex Meret, il quale si trova ora in una situazione personale quasi disperata. Nessun club, al momento, è infatti interessato al calciatore ed è quindi probabile che resterà anche quest’anno a fare da spalla ad un altro calciatore.

Meret, inoltre, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e quindi sarebbe libero di accordarsi con un nuovo club già dal prossimo gennaio ed andare via a parametro zero.