Napoli, è fatta per Ngonge: costo del cartellino ed ingaggio, le cifre dell’operazione

La SSC Napoli ha chiuso il terzo acquisto del mercato di gennaio. Dopo Mazzocchi e Traorè, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha acquistato le prestazioni sportive dell’attaccante dell’Hellas Verona, Cyril Ngonge, il quale si trasferirà in azzurro per una cifra di 20 milioni di euro bonus compresi.

In azzurro, come annunciato da Nicolò Schira su X, percepirà uno stipendio di circa 1.2 milioni di euro a stagione: “Il Napoli ha concordato i termini personali con Cyril Ngonge per un contratto fino al 2028 (€1,2 milioni/anno)”.

Tra costo del cartellino, 20 milioni, e ingaggio di 1.2 milioni di euro per quattro anni e mezzo (5.4 milioni di euro fino a giugno 2028, ndr), per la SSC Napoli si tratta di un affare complessivo da 25.4 milioni di euro che quindi andranno ad influire sui prossimi bilanci della società partenopea.

CYRIL NGONGE AL NAPOLI, ACCORDO TROVATO CON IL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS

Ngonge, quindi, si trasferirà a Napoli nei prossimi giorni. In azzurro, per il momento, ricoprirà il ruolo di vice-Politano, con Zerbin, in questo caso, pronto a trasferirsi in prestito in un altro club nelle prossime ore.