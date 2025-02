Napoli, è fatta per Saint-Maximin ma trattativa complessa: bisognerà risolvere tutto in 24 ore o rischio beffa?

Saint-Maximin alla SSC Napoli, tutte le parti sono d’accordo sul buon esito della trattativa che, però, risulterebbe abbastanza complessa. A rivelarlo è l’esperto di mercato Ciro Venerato, il quale, ai microfoni RAI, ha dichiarato tale preoccupazione. In ogni caso, continua Venerato, il club conta di sistemare il tutto entro la chiusura del mercato fissata domani a mezzanotte.

A scrivere di Maximin e il Napoli anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Lui e il Napoli si sono detti tutto ciò che avrebbero dovuto sussurrarsi e l’Al-Ahli non ha opposto alcuna resistenza al prestito; però al Fenerbahce, che per un semestre hanno affrontato il peso dell’ingaggio, si aspettano un cadeau, un carineria, insomma un po’ di soldi e passerà ancora un po’ prima che dall’aeroporto di Istanbul il francese di origine guadalupensi possa decollare”.

“I quattro milioni che il Napoli verserà tra il riconoscimento dovuto all’Al-Ahli e l’ingaggio del calciatore dovrebbero essere sufficienti per chiuderla in fretta; ma il problema, da affrontare a stretto giro, sta nella opposizione del Fenerbahce, che non ha smesso di avere ambizioni economiche“.

SAINT-MAXIMIN TRATTATIVA COMPLESSA, SARA’ NECESSARIO RISOLVERE IL TUTTO ENTRO DOMANI A MEZZANOTTE O IL NAPOLI RISCHIA L’ENNESIMA BEFFA DI CALCIOMERCATO?

“Il carteggio è pronto, la deroga (mercato arabo chiuso alla mezzanotte di venerdì) è garantita dai precedenti, però il trasferimento – prestito oneroso – si concretizza attraverso altri passaggi obbligati: il Fenerbahce deve rinunciare al prestito, «riconsegnare» il giocatore all’Al-Ahli, che a quel punto lo girerà al Napoli”, conclude La Gazzetta dello Sport.

Il club partenopeo ha quindi intenzione di concludere in maniera positiva la trattativa la quale è però complessa per i molti soggetti in causa. Secondo le ultime indiscrezioni, ADL avrebbe anche rinunciato a trattare i diritti d’immagine per cercare di accelerare la trattativa.