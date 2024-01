Napoli, è fatta per Traorè: domani visite mediche, lo annuncia Di Marzio

In queste ore la SSC Napoli ha definito il secondo acquisto che diventerà ufficiale nella giornata di domani, ovvero dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. La società azzurra, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, ha raggiunto l’accordo con il club inglese, con il calciatore che si trasferirà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

“Come raccontato nei giorni scorsi, l’operazione tra Napoli e Bournemouth per Traorè è ormai ai dettagli. Il giocatore è atteso in Italia nella giornata di martedì 16 gennaio per svolgere le visite mediche“.

“I due club hanno raggiunto un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito […]”

TRAORE’ ALLA SSC NAPOLI: LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO DEL CENTROCAMPISTA

Il centrocampista si trasferirà quindi in prestito, con la proprietà partenopea che potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Al termine della stagione, quindi, la dirigenza deciderà, con il nuovo allenatore, il riscatto o meno del giocatore. Una formula simile a quella utilizzata lo scorso anno per Ndombele. Traorè sarà quindi il secondo acquisto dopo Mazzocchi.