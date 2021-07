Napoli, è fatta per Tutino al Parma: affare da circa 5 milioni di euro

Gennaro Tutino è ormai da considerarsi un calciatore del Parma. Appena partito per il ritiro con il Napoli in quel di Dimaro, l’attaccante napoletano dovrà fare dietrofront per abbracciare la sua nuova avventura calcistica.

Ad annunciare la chiusura della trattativa ci ha pensato nelle ultime ore Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista per la redazione di Sky Sport. Nelle casse del Napoli dovrebbero essere versati circa 5 milioni e mezzo per il cartellino del giocatore.

Tutino dunque torna in Serie B, dove lo scorso anno aveva fatto benissimo con la maglia della Salernitana. In prestito dal Napoli, aveva trascinato il club campano in Serie A a suon di gol ed ottimi prestazioni. A fine stagione il conto delle marcature è stato di ben 13 gol.

Il sogno della Serie A è durato pochissimo, ma probabilmente lo stesso Tutino non si sente ancora pronto per il massimo palcoscenico italiano. Nella B invece l’attaccante napoletano ha dimostrato di sentirsi molto a suo agio. L’obiettivo ora è quello di continuare a crescere per un’altra stagione, per poi risalire con il Parma in A, dove finalmente potrà puntare alla permanenza.

Intanto il Napoli inizia a mettere a segno una cessione che, seppur minore, sfoltisce la rosa e fa incassare qualche milione alle casse del club. Di questi tempi si tratta di un’operazione non affatto scontata.