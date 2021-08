Napoli, è fatta per Tutino al Parma: cifre e dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport Gennaro Tutino è ormai considerarsi un calciatore del Parma. Partito con il gruppo del Napoli per affrontare il ritiro a Dimaro sotto l’attenta guida tecnica di Luciano Spalletti, l’attaccante napoletano è pronto a partire per una nuova esperienza.

Si riparte dalla Serie B dunque, categoria in cui la scorsa stagione Tutino si era reso protagonista della cavalcata trionfale della Salernitana mettendo a segno ben 13 gol e svariati assist. Ora ad attenderlo vi è il Parma, squadra che ha come obiettivo dichiarato la promozione immediata in Serie A.

Con i crociati Gennaro Tutino dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni. Per quanto riguarda l’operazione tra i due club, la fumata bianca è arrivata circa il passaggio a titolo definitivo dell’attaccante.

Per mettere tutto nero su bianco ci sono ancora dei dettagli da limare. In particolare, tra domanda e offerta ballano ancora dei milioni: il Napoli di Aurelio De Laurentiis chiede 10 milioni di euro per il cartellino di Tutino, il Parma ne offre di meno.

La sensazione è che a breve si chiude intorno ai 7 milioni di euro più bonus. Una piccola somma che potrebbe agevolare il Napoli a chiudere qualche colpo in entrata, soprattutto nelle parti in cui la rosa partenopea continua a difettare di qualità e quantità.