Napoli, è Gaetano il sostituto di Zielinski? Il polacco dirà addio a giugno

Il futuro di Piotr Zielinski nel corso della sessione di mercato estiva è sembrato davvero vicino al Napoli. Le cose, però, sono poi cambiate e il calciatore non rinnoverà il suo contratto con il club partenopeo.

Insomma, nonostante la volontà di restare emersa nel corso dei mesi scorsi e il rifiuto del trasferimento in Arabia Saudita, Zielinski ha deciso di lasciare Napoli e approdare, anche se al momento ancora non c’è l’ufficialità, all’Inter di Simone Inzaghi.

Il polacco, comunque, continuerà a dare il suo contributo al club azzurro per provare a raggiungere l’Europa in una stagione difficile.

Intanto il Napoli ha già trovato il sostituto La società sembra non preoccuparsi del futuro perché il sostituto del centrocampista è già in casa Napoli. Si tratta di Gianluca Gaetano che, seppur con diverse caratteristiche, potrebbe rappresentare una valida alternativa. Attualmente è in prestito al Cagliari ma a fine stagione ritornerà in azzurro.