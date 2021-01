Napoli e Gattuso, Auriemma: “ADL vuole progetto a lungo termine, nel mirino c’è anche Dionisi dell’Empoli”

Il Napoli vive una questione delicata con Rino Gattuso. Il mister azzurro è infatti in bilico e rischierebbe la panchina anche in caso di risultati positivi nelle prossime partite di campionato e Coppa.

Sul suo canale ufficiale Youtube è intervenuto Raffaele Auriemma. Il giornalista ha parlato non solo della delicata questione allenatore ma anche dei possibili successori dell’ex giocatore del Milan.

“Io non credo che De Laurentiis decida di mandar via un allenatore perché perde un paio di partite. In una stagione complessa e inedita come questa, in cui può succedere di tutto perché si gioca ogni tre giorni, De Laurentiis può pensare di cambiare allenatore? Se il Napoli vincesse contro la Juventus la partita da recuperare si troverebbe al terzo posto in classifica”.

“È una follia pensare che De Laurentiis, con questi risultati, possa esonerare Gattuso. Io non penso che De Laurentiis voglia riportare da queste parti minestre riscaldate, io credo che lui voglia porre le basi per un progetto a lungo termine con un allenatore molto apprezzato. I nomi sono 3: Italiano, Juric e Dionisi dell’Empoli“.

Aurelio De Laurentiis, quindi, dopo la grande prestazione dell’Empoli contro il Napoli, starebbe sondando il terreno anche per Dionisi. Attualmente le casse societarie, soprattutto con il rischio Champions, non sono solide e per questo non sarà possibile puntare un nome di lusso.