Napoli e i ‘no’ ricevuti da diversi calciatori: un neo-atalantino nella lunga lista?

Nel corso degli anni, i tifosi del Napoli si sono abituati a vedere diversi calciatori rifiutare la piazza partenopea. Svariati sono i motivi, dai diritti d’immagine ai problemi legati alla piazza passando per chi non se la sente di arrivare in maglia azzurra e rischiare di andare in panchina per la folta concorrenza.

Nell’ultimo anno si è parlato spesso di Adeyemi il quale aveva declinato la proposta azzurra perché il suo desiderio era restare in Germania fino al termine della stagione. Nell’anno dello Scudetto, invece, è arrivato un ‘no’ da parte di un calciatore della Roma, ora all’Atalanta: Nicola Zalewski.

Sembrerebbe abbia rifiutato anche il Napoli oltre ai turchi del Galatasaray qualche in quella stagione. “Zalewski dopo diversi giorni di riflessione (con relativi rilanci da Istanbul) ha definitivamente declinato l’offerta. L’ennesimo no, dopo quelli al Psv, Napoli e Roma stessa che gli aveva proposto un rinnovo di contratto nelle scorse settimane. Un prendere o lasciare che non ha fatto piacere al calciatore”, riportava Repubblica dopo la chiusura del mercato estivo.

Ora la decisione di affrontare la sfida Atalanta. Probabilmente era un profilo adatto per Antonio Conte ed il suo metodo di intendere il calcio ma il calciatore, in quella occasione, ha preferito restare a Roma proprio per cercare, poi, una migliore opportunità come l’Inter.