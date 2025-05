Napoli e i ricordi di Hamsik e Koulibaly: la rivelazione del difensore

Due ex calciatori che hanno fatto la storia della SSC Napoli, Kalidou Koulibaly e Marek Hamsik, hanno rilasciato alcune dichiarazioni nei mesi scorsi in cui hanno svelato alcuni retroscena e il loro amore che, nonostante l’addio, è rimasto intatto per la piazza partenopea.

L’ex difensore azzurro, in particolare, ha rivelato: “Offerte da squadre italiane? Sì, ma non le ho accettate. La Juventus? Una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto“. Kalidou Koulibaly ha rivelato che ormai il suo ciclo a Napoli era finito. Nonostante ciò, però, anche i ai suoi figli, Seni e Nessa, manca Napoli. Nati entrambi a Posillipo, spesso chiedono al papà di ritornare a Napoli in vacanza.

Un altro pezzo di storia del Napoli, Marek Hamsik, ha poi dichiarato: “Di Napoli mi manca un po’ tutto perché è un misto di cose belle: la gente, il mare, il cibo. Ricordo gente che arrivava nel capoluogo campano spaventata e poi dopo poco se ne innamorava. “Lavezzi? L’argentino quando fu presentato era un poco in sovrappeso, poi si è rimesso in sesto“.

Mentre quest’ultimo ha deciso di ritirarsi dal calcio ed intraprendere la carriera di allenatore, Kalidou Koulibaly continua a solcare i campi da gioco, in Arabia Saudita. Grazie ad un contratto da 30 milioni di euro a stagione, l’ex Napoli è ora tra i calciatori più ricchi del suo paese.