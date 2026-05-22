Napoli e il 4-3-3 offensivo di Italiano: come giocherebbe il possibile sostituto di Antonio Conte

Con il futuro di Antonio Conte sempre più in bilico, il nome di Vincenzo Italiano starebbe prendendo quota come possibile nuovo allenatore del Napoli. Dopo settimane di rumors su Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e altri profili internazionali, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di puntare su un tecnico giovane, offensivo e capace di valorizzare il gruppo già presente in rosa.

L’idea sarebbe quella di intervenire con 4-5 innesti mirati, mantenendo l’ossatura del Napoli attuale. Il budget a disposizione potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 120 milioni di euro, cifra importante ma che verrebbe gestita senza stravolgimenti. La priorità sarebbe quella di inserire calciatori funzionali al suo calcio aggressivo e verticale, con esterni rapidi, centrocampisti dinamici e difensori capaci di impostare dal basso. Tra i nomi accostati al club nelle ultime settimane ci sarebbero Mario Gila, Rios e Ndoye.

La possibile formazione titolare del nuovo Napoli targato Italiano potrebbe essere un offensivo 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni difensivi, Rrahmani e Mario Gila al centro della retroguardia. In mediana spazio alla qualità e all’intensità con Lobotka regista affiancato da McTominay e Rios. In attacco, invece, il trio formato da Ndoye, Vergara e Hojlund potrebbe garantire velocità, pressione alta e grande fisicità.

Un progetto che intrigherebbe molto anche la tifoseria azzurra, soprattutto per la volontà di costruire un Napoli spettacolare ma allo stesso tempo sostenibile. Italiano, infatti, avrebbe chiesto continuità tecnica e pochi cambiamenti, convinto che la rosa azzurra abbia già una base molto competitiva.