Napoli e il 4° Scudetto, silenzio da Luciano Spalletti: nessun post celebrativo dall’ex tecnico azzurro

La SSC Napoli ha portato a casa il quarto Scudetto grazie alla vittoria contro il Cagliari. Un’emozione incredibile che ha coinvolto tutti. Anche ex calciatori della SSC Napoli hanno voluto congratularsi con il club azzurro per la vittoria, anche calciatori che non sono andati via in buono modo.

Il silenzio di alcuni, però, ha fatto grande rumore. Uno dei pochi che non ha espresso nessun pensiero per gli azzurri, neanche tramite i social, è l’allenatore del terzo Scudetto: Luciano Spalletti. Il tecnico della Nazionale italiana è infatti rimasto in silenzio dopo la vittoria del tricolore.

SCUDETTO ALLA SSC NAPOLI, SILENZIO TOTALE DA PARTE DI LUCIANO SPALLETTI: IL TECNICO DELLA NAZIONALE ITALIANA NON HA MAI DIGERITO QUANTO ACCADUTO NEGLI ULTIMI MESI DA TESSERATO AZZURRO

Queste le sue dichiarazioni circa il rapporto con Aurelio De Laurentiis: “In tutta la mia storia a Napoli ho giocato due partite contemporanee: quella con gli avversari e l’altra con il presidente”.

“Un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto, forse troppo grande. Il presidente era quello che metteva la ceralacca sulle cose, su tutto, che certificava se una scelta era giusta o meno. De Laurentiis non telefonò la sera che vincemmo il campionato, né all’allenatore, né ai giocatori, né al direttore, né al team manager”.

“Ancora oggi in tanti mi chiedono: «Ma se il presidente si fosse comportato diversamente allora, se avesse mostrato maggiore attenzione e sensibilità, avresti fatto una scelta diversa? Saresti rimasto al Napoli?». Domanda che ho sempre lasciato cadere. La risposta è sì, se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura su cosa ci volesse per rivincere, alla fine sarei rimasto. In ogni caso, lo ringrazierò sempre per avermi permesso di allenare il Napoli”, ha dichiarato nel suo libro.