Napoli e il brutto gioco, per l’allenatore è una questione motivazionale

Tutta una questione di motivazione. Sarebbe questa la risposta di Rudi Garcia alle domande circa il gioco non ottimale espresso dalla squadra in queste prime uscite stagionali. Le dichiarazioni del mister post Genoa, infatti, non lasciano dubbi in merito e questa è stata la risposta ad un giornalista che gli aveva posto la domanda circa il gioco poco entusiasmante rispetto allo scorso anno.

“Ti rispondo tranquillamente. Contro il Genoa abbiamo giocato male per un’ora e potevamo fare molto meglio. Quando la squadra avversaria ha più motivazione di te riesce a vincere duelli e si mancano dei movimenti. Capita che non si è all’altezza. In Champions non serve usare la parola motivazione”.

Per Rudi Garcia, quindi, per ritrovare il gioco bisogna prima ritrovare la motivazione che ha permesso alla squadra di vincere lo Scudetto lo scorso anno.

Molti calciatori, infatti, sembrano fuori fuori e poco convinti. Sarà compito del mister invertire la tendenza e portare la squadra alla vittoria nella prossima partita contro il Bologna.