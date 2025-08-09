Napoli e il caso Elia Caprile: ceduto a prezzo di saldo uno dei prospetti italiani più interessanti

In casa Napoli continua a far discutere la gestione del reparto portieri. La scelta della dirigenza di non puntare su Elia Caprile, estremo difensore classe 2001 ex Bari e protagonista di una crescita costante negli ultimi anni, ha lasciato perplessi molti tifosi. Il club azzurro, infatti, ha deciso di cederlo a una cifra di saldo alla sua nuova squadra, rinunciando così a un giovane prospetto che avrebbe potuto rappresentare il futuro tra i pali.

Caprile, reduce da prestazioni convincenti e da un percorso in costante ascesa, non ha avuto l’opportunità di giocarsi le sue carte in maglia azzurra. Il Napoli ha invece scelto di investire oltre 20 milioni di euro per il 28enne Vanja Milinković-Savić del Torino, puntando su un portiere esperto ma con un esborso economico considerevole. Una mossa che, a conti fatti, segna una netta inversione di rotta rispetto alla politica di valorizzazione dei giovani talenti.

Molti addetti ai lavori sottolineano come Caprile, oltre a rappresentare un’opzione a basso costo, avrebbe potuto garantire continuità e prospettiva, consentendo al club di risparmiare risorse per rinforzare altre zone del campo. La sua cessione, invece, appare come un’occasione persa, specialmente alla luce dell’investimento oneroso fatto per Milinković-Savić.

La scelta di virare sul portiere serbo, certamente affidabile e abituato alla Serie A, evidenzia la volontà del Napoli di puntare subito sull’esperienza, sacrificando il potenziale di un ragazzo che molti ritenevano pronto per il salto definitivo. Resta da capire se, a stagione in corso, questa decisione si rivelerà una mossa vincente o se, al contrario, sarà ricordata come un errore di valutazione. In un mercato sempre più condizionato da bilanci e strategie a lungo termine, il caso Caprile potrebbe diventare l’ennesimo esempio di come il calcio moderno, spesso, preferisca l’immediato alla costruzione paziente del futuro.