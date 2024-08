Napoli e il ‘caso’ Victor Osimhen: cessione difficile, la decisione di Conte (e del calciatore) in attesa dell’addio

Il Napoli si trova nella situazione di dover rivedere al ribasso la valutazione di Victor Osimhen. Dopo il rinnovo temporaneo dell’inverno scorso, che aveva fissato il valore del giocatore a 130 milioni di euro, con una clausola di risoluzione, c’era un’intesa per accettare eventuali offerte superiori ai 100 milioni da parte di grandi club.

Tuttavia, la stagione del Napoli è stata deludente, con l’eliminazione dalle coppe e un Osimhen non all’altezza delle aspettative. Questo ha portato a un calo di interesse e delle offerte per il giocatore, che attualmente percepisce già 10 milioni di euro all’anno, rendendo difficile trovare una squadra disposta a soddisfare le sue richieste.

VICTOR OSIMHEN CONVOCATO PER IL RITIRO A DIMARO E CASTEL DI SANGRO MA NON HA MAI PRESO PARTE ALLE AMICHEVOLI ESTIVE: LA DECISIONE DELLA SSC NAPOLI E DEL CALCIATORE

Fino ad oggi l’attaccante azzurro non ha giocato le amichevoli. Ieri, il DS Manna, ha dichiarato in merito: “In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati su quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione”.

“Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione“. Il Napoli è in attesa della cessione di Osimhen e per questo, Antonio Conte, preferisce vedere in azione calciatori che prenderanno parte alle prime partite, ovvero i vari Raspadori, Cheddira e Simeone.

Anche da parte di Osimhen il pensiero sembra essere lo stesso. L’attaccante, infatti, è in attesa di trovare una soluzione per la cessione e per accetta volentieri il fatto di non prendere parte alle amichevoli. Può anche trattarsi di una misura precauzionale dopo i recenti stop ed evitare possibili infortuni.