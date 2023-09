Napoli e il caso Zanoli che implorava la cessione: ADL e Garcia hanno chiuso tutte le porte

Il presidente De Laurentiis si interroga sul futuro di Rudi Garcia. L’intenzione è confermare il mister almeno fino alla partita con il Real Madrid e poi fare le opportune valutazioni in merito. Il numero uno azzurro, infatti, non sarebbe contento della gestione della rosa, soprattutto per alcuni calciatori.

Uno dei nomi più discussi della scorsa estate è stato Alessandro Zanoli. Il terzino viene preso poco in considerazione da parte dell’allenatore e il presidente partenopeo avrebbe chiesto spiegazioni in merito al suo poco utilizzo. Durante l’estate, infatti, sono state rifiutate offerte a doppie cifre.

Durante il periodo estivo, il calciatore tramite il suo agente ha implorato più volte l’allenatore e il presidente partenopeo di lasciarlo partire, anche in prestito, per fare esperienza.

Zanoli, infatti, già sapeva che lo spazio sarebbe stato ridotto all’osso per via della presenza di Giovanni Di Lorenzo. Ed infatti, dopo sei partite stagionali, zero sono stati i minuti del giovane terzino italiano. L’agente del calciatore aveva dichiarato: “Alessandro sta vivendo un momento molto complicato. È un giocatore ancora giovane e come tale deve crescere giocando, provando a fare un percorso. Qualitativamente è anche un patrimonio del calcio italiano nel suo ruolo, nella Sampdoria l’anno scorso lo ha dimostrato. Purtroppo ci troviamo in una situazione complicatissima, ci sono sei squadre interessate a Zanoli e il Napoli non vuole darlo”.