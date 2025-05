Napoli e il colpo Adeyemi per il prossimo giugno: 40 milioni di euro, ma attenzione alla Juventus

Il mercato di giugno si prospetta importante per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis deve accontentare l’allenatore Antonio Conte e per farlo sarà necessario investire una cifra importante che potrebbe superare anche i 150 milioni di euro. Quasi un terzo del monte acquisti potrebbe essere speso per acquistare il sostituto di Kvara.

Molti i nomi in lista con un nome che continua a risuonare nell’ambiente di Castel Volturno: Adeyemi. L’attaccante del Borussia potrebbe decidere di accettare la causa azzurra dopo le perplessità dello scorso gennaio. Ora il Napoli potrebbe investire una cifra inferiore e pari a 40 milioni di euro.

NAPOLI, ANCHE CRISTIANO GIUNTOLI HA MESSO NEL MIRINO ADEYEMI PER IL PROSSIMO MERCATO DI GIUGNO

Bisogna, però, fare attenzione alle possibili pretendenti. Tra questi vi è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che vorrebbe beffare la proprietà partenopea e portare l’attaccante della Nazionale tedesca a Torino.

A gennaio il Napoli aveva presentato un’offerta da 45 milioni di euro, ma il giocatore ha preferito rimandare qualsiasi decisione, scegliendo di concludere la stagione in Bundesliga. Ora lo scenario è destinato a riaprirsi, con l’attaccante tedesco che potrebbe valutare due opzioni: un trasferimento in Serie A, dove Juventus e Napoli restano in pole, oppure il salto in Premier League.