Napoli e il dopo-Kvara. Lele Adani: “Occhio a Rodrygo del Real Madrid”. Cerchione: “Farei follie per Kevin De Bruyne”

Dopo l’addio di Kvara, è iniziato il toto-nome per il suo sostituto. Il club partenopeo ha messo nel mirino Garnacho del Manchester United, ma non è il solo a stuzzicare la dirigenza partenopea. Tra i vari nomi, emergono anche top player consigliati da ex calciatori. Tra questi, un consiglio arriva da Lele Adani.

“Ho il nome perfetto, è un Lookman fenomenale ma forse ce ne vorranno 90 di milioni di euro per prenderlo. Occhio a Rodrygo del Real Madrid, vi ricordo che De Laurentiis ha portato via Higuain dai Blancos. Al Real ci sono Vinicius e Mbappè, potrebbe pensare di andar via”, ha dichiarato l’ex calciatore ora opinionista TV.

Rodrygo sarebbe sicuramente uno dei colpi più importanti di sempre della SSC Napoli. Tuttavia, nonostante sia ormai chiuso da diversi calciatori al Real Madrid, la sua valutazione è importante e potrebbe anche sfiorare i 100 milioni di euro. Tuttavia, potrebbe partire anche per meno (circa 60-70 mln), a cifre come Garnacho. Il problema, forse, è più l’ingaggio che il costo del cartellino. Un altro nome consigliato agli azzurri, per un altro settore del campo e forse anche a parametro zero, è Kevin De Bruyne.

IL SOGNO DI LUCA CERCHIONE PER UNA MAGLIA DELLA SSC NAPOLI. KEVIN DE BRUYNE A COSTO ZERO PER RINFORZARE IL CLUB PARTENOPEO DOPO L’ADDIO DI KVARA AL PSG

Il consiglio, in questo caso, è arrivato da Luca Cerchione, il quale, ai microfoni di SportItalia, ha dichiarato:“Dalla cessione di Kvara, il Napoli gradirebbe cash da reinvestire subito per esaudire il sogno di Conte: Dejan Kulusevski […]. Tra i top player in scadenza, per chi farei follie? Kevin De Bruyne è ancora devastante, può dare tanto ed è in scadenza, così come Jonathan David che sarà oggetto di desiderio di molti top club”. Nonostante il suo contratto sia in scadenza, la sua valutazione è ancora di 35 milioni.