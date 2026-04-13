Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei grandi interrogativi che accompagneranno il finale di stagione. Al termine del campionato è infatti previsto un incontro chiarificatore con il presidente Aurelio De Laurentiis, dal quale dipenderà la possibilità di continuare insieme anche per il prossimo anno. Un faccia a faccia decisivo, nel quale si valuteranno risultati, prospettive e soprattutto la sostenibilità di un progetto tecnico condiviso.

In caso di separazione, De Laurentiis non si farà trovare impreparato. Il club azzurro sta già valutando diversi profili per l’eventuale dopo-Conte, tutti allenatori giovani o emergenti ma con idee ben definite. I nomi più caldi sono quelli di Vincenzo Italiano, Enzo Maresca, Daniele De Rossi e Fabio Grosso.

La scelta del nuovo allenatore, qualora si arrivasse all’addio di Conte, sarebbe cruciale per il futuro del Napoli. De Laurentiis vuole evitare rivoluzioni improvvisate e punta su un profilo capace di reggere la pressione di una piazza ambiziosa, mantenendo alto il livello competitivo.

A sorpresa, però, sullo sfondo potrebbe comparire anche il nome di José Mourinho. A riaccendere questa suggestione è un vecchio retroscena raccontato dal giornalista Paolo Esposito. Dopo un Napoli-Inter, nel ventre dello Stadio San Paolo, Mourinho rispose così a una domanda sul Napoli: “Perché no! Città tra le più belle del mondo e la tifoseria è calda come quella lusitana”. Era l’Inter che di lì a poco avrebbe vinto il Triplete, ma quelle parole hanno fatto sognare una parte della tifoseria azzurra.