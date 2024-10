Napoli e il futuro in bilico di Romelu Lukaku. Fasano: “Potrebbe ritornare all’Anderlecht prima del previsto”

L’arrivo di Romelu Lukaku, alla SSC Napoli, è stato deciso di Antonio Conte. L’allenatore partenopeo ha puntato forte sull’ex Chelsea ed ha convinto Aurelio De Laurentiis ad investire una somma importante e superiore ai 35 milioni di euro per acquistare il calciatore.

Il futuro di Lukaku, però, non è così certo nonostante il triennale che lo lega al Napoli per le prossime stagione. A parlare del futuro del bomber belga l’esperto di calciomercato e giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano. Ai microfoni di AreaNapoli.it, ha infatti rivelato la possibilità di un ritorno in patria già nella prossima stagione.

Ecco i principali aspetti evidenziati sul portale AreaNapoli.it: “[…] E attenzione anche al futuro di Romelu Lukaku. Mi è arrivata una notizia sul centravanti ex Inter. Romelu Lukaku potrebbe tornare all’Anderlecht prima del previsto oppure non avere garantito un posto da titolare nella prossima stagione qualora non facesse bene in questa annata”.

“Aurelio De Laurentiis potrebbe virare su un altro attaccante titolare con il belga che non avrebbe più un ruolo da protagonista. Antonio Conte è così: non guarda in faccia nessuno, gioca solo chi merita […]”.