Napoli e il gesto di Politano: il motivo. I commenti dei tifosi bianconeri sul web

Alla fine, il Napoli è riuscito a portare a casa la Coppa Italia. Gli uomini di Rino Gattuso hanno condotto una partita impeccabile e, dopo i calci di rigore, hanno alzato la meritata Coppa. Un trofeo che i tifosi aspettavano da tempo e che è arrivato subito dopo la difficile situazione in Italia dovuta al Coronavirus.

Dal dischetto gli azzurri sono stati perfetti. In particolare, Alex Meret è stato fondamentale nel suo ruolo, riuscendo a parare rigori decisivi per la vittoria. Tra i rigoristi vi era anche Matteo Politano. L’attaccante, subito dopo la rete, si è rivolto alla panchina bianconera invitandoli al silenzio.

Dopo il gesto, l’attaccante si è rivolto all’arbitro: “Non li hai sentiti?!“, rivolgendosi ai bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni, dalla panchina bianconera sarebbero arrivati dei fischi o comunque delle frasi poco carine verso il calciatore per distrarlo dal dischetto.

In ogni caso, però, da parte dei bianconeri c’è stata grande sportività. Non solo il presidente Agnelli ha premiato i giocatori azzurri, ma sono anche arrivati applausi da Gigi Buffon durante la premiazione.

E, i tifosi juventini, cosa ne pensano? Dal web emergono diversi commenti, qualcuno davvero sorprendente. Marco U. scrive: “Hanno meritato, con un allenatore come Sarri cosa vogliamo vincere“, Paolo N. aggiunge: “Partita scandalosa della Juventus, meglio puntare su altri obiettivi“. Alcuni tifosi, invece, non hanno apprezzato la vittoria azzurra: “Hanno vinto solo per fortuna, con i supplementari non avrebbero avuto scampo“; “Il solito c… dei napoletani. Vincono con zero goal e solo grazie ai rigori. Gattuso durerà poco“.