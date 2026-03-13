Il mercato estivo del Napoli comincia prima ancora di aprire ufficialmente e passa da una questione societaria importante: la probabile conferma di Giovanni Manna come uomo mercato del club azzurro. Un segnale di continuità che potrebbe indirizzare le strategie della prossima stagione, ma che allo stesso tempo pone subito una sfida economica rilevante per il presidente Aurelio De Laurentiis.
Prima di pensare ai nuovi acquisti, il Napoli dovrà infatti affrontare due operazioni già programmate ma tutt’altro che leggere dal punto di vista finanziario. Si tratta dei riscatti di Rasmus Hojlund e di Alisson Santos. Il primo rappresenta l’investimento più significativo: circa 44 milioni di euro per assicurarsi definitivamente l’attaccante danese, arrivato in prestito con diritto di riscatto.
Il secondo riguarda invece il giovane talento brasiliano Alisson Santos. Per completare l’operazione serviranno 16.5 milioni di euro, una somma rilevante per un profilo ancora in crescita ma considerato molto promettente dalla dirigenza azzurra. Da parte di De Laurentiis piena disponibilità ai due riscatti se condivisi dall’allenatore Antonio Conte.
Sommando le due operazioni si arriva a circa 60 milioni di euro. Una cifra che, di fatto, rappresenta il primo capitolo del mercato estivo del Napoli. Prima ancora di individuare rinforzi in altri reparti, Giovanni Manna dovrà quindi sedersi al tavolo con Aurelio De Laurentiis per definire il budget complessivo della sessione. Un passaggio fondamentale, perché questi riscatti riducono inevitabilmente il margine operativo per eventuali nuovi colpi.