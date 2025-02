Napoli e il mercato, Anellucci critica la gestione delle operazioni invernali

Claudio Anellucci, direttore sportivo del Matera ed esperto di mercato, ha espresso il suo punto di vista sulle mosse del Napoli in un intervento a Radio Marte durante il programma Marte Sport Live. L’analisi ha toccato diversi temi, dalla gestione del mercato invernale alla situazione di Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo Anellucci, la società avrebbe dovuto prepararsi meglio a una possibile partenza dell’esterno georgiano, il cui desiderio di cambiare aria non era un segreto. Non aver individuato in anticipo un sostituto adeguato rappresenterebbe un errore di pianificazione, a differenza di quanto accaduto con Victor Osimhen, il cui futuro è stato gestito in maniera più accorta.

Dubbi sul mercato e sul ruolo di Okafor

Anellucci ha poi criticato l’idea di investire 60 milioni su Alejandro Garnacho, considerandolo un acquisto poco incisivo per la squadra. Inoltre, ha espresso perplessità sul valore dei rinforzi arrivati a gennaio, sottolineando che il Napoli non ha trovato un vero erede di Kvaratskhelia.

In particolare, ha citato Noah Okafor come un innesto il cui impatto sugli equilibri della squadra resta da verificare, anche se sarà Antonio Conte a stabilire di volta in volta le gerarchie tra lui, Raspadori e Ngonge.

Infine, Anellucci ha ribadito la sua contrarietà al mercato di gennaio, ritenendolo una finestra che crea più problemi che vantaggi per squadre e allenatori, favorendo solo gli agenti. Ha anche accennato a possibili divergenze tra la dirigenza del Napoli e Conte sulle strategie di mercato, lasciando intendere che l’allenatore potrebbe avere una visione diversa sulle scelte compiute.