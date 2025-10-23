Napoli e il mistero Rrahmani: fermo da oltre un mese, anche con l’Inter sarà out

Il Napoli sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice. Dopo le recenti sconfitte e le tensioni interne emerse nelle ultime settimane, arriva un’ulteriore notizia negativa dall’infermeria. Antonio Conte dovrà infatti fare ancora a meno di Amir Rrahmani, difensore centrale tra i pilastri della retroguardia azzurra.

Il giocatore kosovaro non sarà a disposizione per la prossima sfida contro l’Inter, match che già di per sé rappresenta una montagna da scalare per gli azzurri. Rrahmani non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio che lo tiene fermo da settimane e, secondo lo staff medico, servirà ancora del tempo prima di rivederlo in campo al pieno della forma.

Una vera e propria batosta per Conte, che dovrà ancora riorganizzare la linea difensiva in un momento di grande difficoltà, sia sotto il profilo tecnico che mentale. Il Napoli, privo di uno dei suoi leader difensivi, dovrà fare affidamento sulle alternative e sulla compattezza del gruppo per cercare di ritrovare equilibrio e serenità, con Beukema ancora titolare.

La speranza è che l’assenza di Rrahmani non pesi troppo su una squadra già in cerca di riscatto e di certezze. Il match contro l’Inter, oltre a rappresentare un banco di prova fondamentale per il futuro della stagione, diventa ora anche un test di carattere e resilienza per l’intero gruppo azzurro.