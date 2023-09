Napoli e il mistero Natan: c’è un motivo per cui Garcia non lo fa giocare. ADL chiama l’allenatore

La prima sconfitta del Napoli di Rudi Garcia ha creato grandi polemiche intorno alla squadra e al suo nuovo allenatore. I tre punti persi contro la Lazio rappresentano, forse, l’ultimo dei problemi dopo aver visto la gara disputata dagli azzurri, soprattutto nel secondo tempo. In particolare, molti hanno addossato la colpa al nuovo difensore titolare: Juan Jesus.

L’ex Roma è infatti diventato il nuovo titolare della squadra dopo l’addio di Kim ed in attesa del brasiliano Natan, il quale sarebbe ancora alle prese con problemi di adattamento dopo oltre un mese dal suo acquisto. In particolare, Rudi Garcia, avrebbe sottolineato come la difesa sia un ruolo essenziale in una squadra e per questo gli avrebbe preferito un uomo di esperienza come Juan Jesus. Per ora, Natan, rappresenta la quarta scelta del mister, dopo anche Ostigard e non ha intenzione di mettere in campo un giocatore che, per il momento, non può dargli piena sicurezza. In molti già urlano al caso, ma non è stato Rudi Garcia a scegliere il difensore brasiliano (è un’intuizione di Micheli), e al momento non è ancora in grado di giocare nel Napoli.

Dopo la sconfitta contro la Lazio di Rudi Garcia, come riportato dall’edizione de Il Mattino, ci sarebbe stato un faccia a faccia tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il mister, con il numero uno azzurro che ha spiegato le motivazioni del crollo, dovuto principalmente alla condizione fisica.

“Abbiamo fatto una preparazione che tiene conto che non ci fermiamo neppure a Natale e a Capodanno“. Tutto risolto tra i due, acqua passata. Si riprenderà dopo la sosta nella gara in trasferta contro il Genoa.