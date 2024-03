Napoli e il Mondiale del Club, De Laurentiis sarebbe pronto ad avviare battaglia legale

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non vuole mollare il Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino e ripreso dal portale Sportmediaset.it, la dirigenza azzurra prosegue i contatti con i legali internazionali per far estromettere la Juventus dalla prossima competizione.

“Il Napoli crede davvero ci siano margini per estromettere la Juve e andare al Mondiale per Club 2025, visto che nel ranking Fifa è la terza squadra italiana dopo Inter (anche lei ovviamente qualificata) e bianconeri”.

ESTROMISSIONE JUVENTUS DAL MONDIALE DEL CLUB A FAVORE DEL NAPOLI, LA MOSSA DI AURELIO DE LAURENTIIS

“Uno dei nodi da sciogliere, scrive il quotidiano campano, e del quale De Laurentiis ha parlato con i suoi avvocati, è se procedere con ricorso alla Fifa o a un tribunale sportivo. Si attendono le prossime mosse”.

L’intenzione della società partenopea sarebbe quindi quella di avviare una battaglia legale che potrebbe portare all’estromissione del club bianconero al Mondiale per Club. Il solo gettone di partecipazione, infatti, vale 100 milioni di euro.