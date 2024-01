Napoli e il rebus allenatore: confermato Mazzarri, ad oggi ci sarebbe solo un nome disponibile?

Dopo l’ultima partita contro il Torino, in casa Napoli è ritornato in discussione Walter Mazzarri. Anche se le colpe non sembrano essere del mister azzurro, quando la squadra va male ci si riversa sempre sull’allenatore, anche se Mazzarri ha dovuto prendere in mano una situazione delicata e cercare di svoltare una stagione iniziata male con l’esonero di Garcia.

Per il momento Mazzarri è stato confermato dalla dirigenza, ma sarà sicuramente necessario intervenire nel caso in cui la situazione resti invariata nelle prossime settimane.

Il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte, ma quest’ultimo non accetterebbe di allenare una squadra in corsa e preferirebbe diventare, eventualmente, nuovo allenatore del Napoli solo al termine di questa stagione.

COME INTERVENIRE IN UNA SITUAZIONE DELICATA? PRIMA DI MAZZARRI SI PUNTAVA ANCHE UN EX MILAN

Difficile trovare un allenatore adatto a sei mesi dal termine del campionato. Prima dell’arrivo di Mazzarri, due nomi stuzzicavano Aurelio De Laurentiis: Tudor e Gianpaolo. Con il primo non è scattato il feeling, con Gianpaolo, invece, non sembrano esserci stati contatti.

L’ex allenatore del Milan rappresenterebbe, quindi, l’ultima possibile alternativa a Mazzarri. Un ritorno di Garcia, infatti, sembra impossibile. In ogni caso, De Laurentiis interverrebbe solo nel caso in cui la situazione sia davvero tragica. L’intenzione è arrivare con l’attuale mister fino a fine stagione. Anche i tifosi azzurri sono dalla parte di Mazzarri, ma ritengono Gianpaolo l’uomo adatto per provare una svolta nelle ultime giornate. L’ex Milan, infatti, ha sempre preso in mano situazione delicate a poche giornate dalla conclusione.