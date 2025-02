Napoli e il retroscena dell’acquisto di Natan: fu un’intuizione della coppia Micheli-Mantovani

Due anni fa il Napoli ha dovuto salutare definitivamente il difensore sudcoreano Kim Min-Jae che è partito alla volta del Bayern Monaco. Sul calciatore, infatti, pendeva una clausola risolutiva decisamente alla portata dei grandi club europei. Di fatto, il Bayern ne ha approfittato ed il Napoli ha concentrato le proprie energie durante la sessione di mercato estiva post-Scudetto per la ricerca di un nuovo difensore all’altezza del precedente.

Tra gli obiettivi azzurri c’era Kevin Danso del Lens per cui gli azzurri non sono riusciti a concludere l’affare considerate le pretese del club francese. A seguire sono spuntati i nomi di Kilman, Le Normand, Scalvini e Milenkovic.

NATAN DAL BRAGANTINO ALLA SSC NAPOLI, E’ STATA L’INTUIZIONE DI MAURIZIO MICHELI E MANTOVANI: IL CALCIATORE ORA SI STA METTENDO IN MOSTRA CON LA MAGLIA DEL BETIS SIVIGLIA

E’ proprio in quel momento che arriva l’intuizione Natan. “Prendiamolo, è forte” le parole del capo scouting del Napoli, Maurizio Micheli. Da lì la trattativa con il Bragantino per portare in maglia azzurra il difensore da 10 milioni di euro.

Eppure Natan, che avrebbe dovuto accogliere l’eredità di Kim, non ha convinto nessuno degli allenatori arrivati a Napoli nell’ultimo anno e mezzo: Garcia, Mazzarri, Calzona ed infine Conte, che ha preferito cederlo al Betis Siviglia. In Spagna, però, il calciatore si sta mettendo in mostra ed è probabile un suo riscatto al termine della stagione.