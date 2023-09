Napoli e il retroscena di Garcia su Ostigard: “Aveva chiesto di andare via per un motivo”

In casa Napoli ci si continua ad interrogare sul futuro di Rudi Garcia. Dopo il pareggio contro il Bologna, la squadra non sembra più essere dalla parte del mister ed il gesto di Osimhen, durante la sostituzione, fa capire che nello spogliatoio il clima non è più così sereno.

Intanto, il Napoli è riuscito dopo tre partite a far rimanere la porta inviolata. Proprio con la coppia difensiva Ostigard-Natan, è arrivato il clean-sheet di Meret, il quale non puà che ringraziare i due centrali difensivi. Ottima la prova anche di Ostigard, il Napoli, durante il mercato estivo, aveva chiesto la cessione per giocare.

A convincerlo è stato Rudi Garcia, il quale ha rivelato che ha fatto di tutto per farlo restare ancora in azzurro: “Amir è uno dei nostri punti forti, è chiaro, ma sono contento di Leo, l’ho tenuto a tutti i costi, lui era sollecitato, voleva andare via per giocare, ho convinto lui e la società perché è un difensore forte, forte di testa, con una mentalità eccezionale, sono tranquillo con Leo che prenderà il suo posto”.

Ostigard, quindi, voleva andare via da Napoli per giocare. Con Luciano Spalletti, infatti, lo scorso anno è riuscito a giocare solo undici partite. Garcia gli ha promesso maggiore spazio ed infatti quest’anno sono già quattro le partite del giocatore.